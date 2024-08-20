İzmir Menderes'teki orman yangını 4. gününde: Alevlere müdahale sürüyor
İzmir'in Menderes ilçesinde 17 Ağustos'ta başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.
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Türkiye'nin yaz başından bu yana orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor.
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İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.
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Yangının sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu, alevlenme ve yayılmanın görülmediği, rüzgarın etkisini artırması ihtimaline karşı karadan ve havadan tedbir alındığı ifade edildi.
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Menderes'te 17 Ağustos'ta saat 16.45 civarında çıkan yangına 5 uçak, 8 helikopter, 18 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla müdahale edilmiş, İzmir Valisi Süleyman Elban yangının kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcımdan kaynaklandığını açıklamıştı.
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