Dünyadaki flamingo nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nda, hafta sonu adeta görsel bir şölen yaşandı.

Aralık ayında yapılan sayımda yaklaşık 30 bin olduğu tespit edilen flamingolar, benzersiz güzellikteki kur danslarıyla eşlerini seçip, kuluçkaya yattı. Gediz Deltası'nda bir araya gelen İzmirli doğa severler, körfezin kıyı kesimlerindeki flamingoların kur dansına tanıklık etti.

Doğa Derneği'nin organize ettiği 'Flamingoların Dansına Yolculuk' etkinliğine gelenler, başta flamingolar olmak üzere yüzlerce kuş türünün yaşamlarını da gözlemleme fırsatı buldu. Ayrıca Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başlatılan kampanyaya da destek verdi.