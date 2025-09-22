Bölgede rüzgarsız ve sıcak günlerde koku sorununun da yaşandığını kaydeden Dağ, "Koku, Tepekule Mahallesi'ne kadar geliyor. Mahalle olarak şikayet ettik ama ilgilenilmiyor. Bu sadece Bayraklı Belediyesinin değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin sorumluluğunda" diye konuştu.