İzmir Kordon'da bisiklet yoluna giren cipe cezai işlem uygulandı

AA

Kordon'da bisiklet yoluna girip, bisikletli bir çocuğu tehlikeye soktuğu öne sürülen cipin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, tepkilere neden oldu.İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendisinin de etiketlendiği paylaşıma cevap vererek, "Bahse konu araca Karayolları Trafik Kanunu 2 ayrı maddesine muhalefetten 2 ayrı ceza kesilmiştir. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, araç sürücüsüne gerekli cezai işlemlerin uygulandığını bildirdi.