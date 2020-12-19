İZMİR - İzmir Emniyet Müdürlüğü hazırladığı kliple vatandaşları "evde kalmaya" çağırdı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, polis ekiplerinin gece saatlerinde yaptığı denetime ait görüntüler yer aldı.Videoda "Evde kal İzmir" ve "Biz sizin için varız" ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulunuldu.