İzmir'e girişler kapatıldı

İzmir Valilik kararı doğrultusunda İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı, İzmir-İstanbul otoyolunda çıkışlar İzmir yönünde Saruhanlı veya Turgutlu'dan veriliyor.

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU SON DURUM