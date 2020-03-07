İzmir'in yöresel lezzetine kadın dokunuşu

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uzun yıllar su arıtma firmasında yönetici olarak görev yapan Kulalıgil, çok sevdiği söğüş konusunda tüm ustaların erkek olduğunu, tanıdığı hiç kadın söğüşçü olmadığını fark etti.Ailesini de ikna ederek bu işe girmeye karar veren Kulalıgil, KOSGEB desteğiyle Bornova'da kendi iş yerini açtı.
Pembe tasarımı ve çiçekli aynaların bulunduğu yaklaşık 4 metrekarelik dükkana hayallerini sığdıran Kulalıgil, iş yerinin ismini de "Kraliçe Söğüş" olarak belirledi.
Söğüşün hammaddesi olan kuzu kellesinin parçalarını da kendince isimlendiren Kulalıgil, dükkanın camına etin farklı parçaları için "Tatlı Dillim", "Al Yanak", "İsteyene Akıl" ve "Sürmeli Gözler" yazılı tabelalar astı.
Sabah dükkanı açan Kulalıgil, Balıkesir'den getirdiği küçükbaş hayvanın kellesini kendi elleriyle temizliyor. Söğüşün yanında memleketi Uşak'ın tarhanasını da ikram eden Kulalıgil, bazen paket servisine de çıkıyor.
"Temizlik ilk kuralım" diyen Kulalıgil, cuma ve cumartesi günleri gece saat 3'e kadar mesai yapıyor.Kendisini söğüşün kraliçesi olarak nitelendiren Kulalıgil'in en büyük hedefi ise yeni şubeler açıp kadın istihdamı sağlamak.
- "Abi yok, abla var"
Kulalıgil, AA muhabirine, işini sevdiği için her türlü zorluğa göğüs gerdiğini belirterek, "Söğüş dendiğinde hep akla erkek geliyor. Ama ben hem hijyen anlamında hem de lezzet anlamında 'neden bir kadın söğüşçü olmasın' dedim ve bu işe girdim." dedi.Dükkana gelen müşterilerin ilk anda şaşırdığını aktaran Kulalıgil, "Erkek müşteriler geldiklerinde 'Abi nerede?' diyorlar. Ben de onlara 'Abi yok, abla var' diyorum. İlk başlarda garipsiyorlar ama sonrasında alışıyorlar. Ben burada para kazanmaktan çok takdir topluyorum." diye konuştu.
Kadınların ise dükkana geldiğinde daha rahat hissettiklerine işaret eden Kulalıgil, bazı kadın müşterileriyle saatlerce konuştuklarını, dertleştiklerini söyledi.
Söğüşçü dükkanlarında genellikle erkek olduğunu belirten Kulalıgil, "Esnaf olmak gerçekten çok zor. Bu söğüş işinde bulunan ağabeylerimiz, kardeşlerimiz de çok güzel söğüş yapıyor. Onlar bu işin 'kralını' yapıyor. Ben ise 'kraliçesini' yapıyorum." ifadelerini kullandı.
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