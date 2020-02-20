20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içinde hizmete alacağı iki arabalı feribottan birine 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde bir terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polis memuru Fethi Sekin'in adını vermeye karar verdi. Gösterdiği kahramanlıkla birçok insanın hayatını kurtaran Fethi Sekin'in adı, gemilerin isimlerinin belirlenmesi için düzenlenen ankette önemli bir farkla önde gidiyordu.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yeni gelecek iki feribota isim verilmesi için başlattığımız ankette, İzmir ve Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin'e vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet oylara da çok net bir şekilde yansıdı. Biz de bu isteği daha fazla gecikmeden yerine getirme kararı aldık. İlk feribotun adı Fethi Sekin olacak" dedi.
Fethi Sekin'in gözünü kırpmadan hayatını feda ettiği İzmir Adalet Sarayı'na da isminin verilmesinin çok uygun olacağına inandığını söyleyen Soyer, "Fethi Sekin'in adının İzmir Adliyesi'nde ölümsüzlüğünü sürdüreceğini düşünüyorum" diye konuştu.
İSMİ İTİRAZ ÜZERİNE EKLENDİ
Ankette Barış 35, Kadifekale, Pagos, Fazıl Say, Nazım Hikmet, Uğur Mumcu isimleri yer alırken, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in itirazı üzerine İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017 tarihindeki terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin'in de ismi ankete eklenmişti. Anket devam ederken, bazı vatandaşlar şehit Fethi Sekin'in ödüllendirilmesi gerektiğini ve bu ismin tartışmaya açılmadan vapura verilmesi gerektiğini dile getirmişti.
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