16 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 yılında en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 gelir ve kurumlar vergisi mükellefi listesini açıkladı.
12 milyon 768 bin 272 lira gelir vergisi tahakkuk ettirilen Lucien Arkas listenin ilk sırasında yer aldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, 2018 vergilendirme döneminde kent genelinde 1 milyar 740 milyon 921 bin 494 lira gelir vergisi, 3 milyar 587 milyon 144 bin 512 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildiğini bildirdi.
Engin, "Gelir vergisi beyanına ilişkin olarak 2018 yılı vergilendirme döneminde Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 mükellef arasında İzmir ilimizden 2 mükellefimiz yer almıştır. Bir mükellefimiz isminin açıklanmasını istememiştir. Lucien Arkas, Türkiye genelinde 30. sıradadır." ifadesini kullandı.
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının açıkladığı listede Lucien Arkas 12 milyon 768 bin 272 lira gelir vergisi tahakkuku ile ilk sırada yer aldı. 4 milyon 385 bin 694 lirayla Bernard Arkas 5. sırada, 3 milyon 469 bin lira tahakkukla Nail Özkardeş 8. sırada yer buldu.
Kurumlar vergisi mükellefleri listesinde ise ilk sıranın sahibi 146 milyon 947 bin 286 lira tahakkukla Philsa Philip Morris Sabancı Sigara Tütüncülük AŞ oldu. Listenin ikinci sırasında 125 milyon 309 bin 950 lira ile Petkim Petrokimya Holding AŞ, üçüncü sırada 109 milyon 379 bin 436 lira ile MSC Gemi Acenteliği AŞ yer aldı.
Philsa Philip Morris Sabancı Sigara Tütüncülük AŞ Türkiye genelinde 35'inci, Petkim Petrokimya Holding AŞ 53'üncü, MSC Gemi Acenteliği AŞ 65'inci oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!