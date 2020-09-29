İzmir'in tescilli üzümüne "renkli" koruma

İzmirli üreticiler, aralık ayına kadar hasadı devam eden tescilli Kavacık üzümünü renkli çuvallarla soğuktan koruyor.
Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Kavacık Mahallesi, merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yaklaşık 850 rakımlı mahallenin en önemli geçim kaynağı ise lezzeti ve aromasıyla dikkati çeken ve geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Kavacık üzümü.
Üreticiler, sonbaharla birlikte sarp arazi yapısına sahip bölgedeki bağlardaki asmalara çuvallar örtüyor. Bu yöntemle ürünler hava koşullarına karşı korunurken hasadın ötelenmesini de sağlanıyor.
Bağlardaki renkli çuvallar bölgeye ilk kez gelenlerin dikkatini çekiyor.
"İlk başta gülenler oldu"
Kavacık Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerini daha katma değerli satmak için 2015'te güçlerini birleştirdiklerini söyledi.
Üzümün bölge halkı için büyük şans olduğunu aktaran Özkan, üzümden ürettikleri lokumun yanı sıra kadınların el işi ürünlerini de kooperatifleri aracılığıyla sattıklarını dile getirdi.
Kavacık üzümünün diğer üzümlerden farklılaşmasını sağlayan en önemli unsurun bölgenin arazi yapısı olduğunu kaydeden Özkan, "Hasat burada aralık ayına kadar devam eder. Üzümümüzün raf ömrü çok yüksek." ifadelerini kullandı.
Arazi yapısı nedeniyle bağı tümüyle örtü altına almanın mümkün olmadığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:
"Her asma için ayrı çuval kullanıyoruz. Yaklaşık 10 yıl önce yöntemi eşimle denedik. Ekim ayından sonra yağan dolu, yağmur, üzüme zarar veriyordu. Çok fazla bekletemiyorduk. İlk yaptığımızda köylü şaşırdı. Hatta gülenler oldu. 'Bağı niye koruyorsun?' dediler. Zamanla bütün köy bunu denedi ve verim aldı. Bu şekilde üzümümüz aralık ayına kadar kalabiliyor. Örtü çuvalını da kendi imkanlarımızla yapıyoruz."
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