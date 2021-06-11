İzmir'in su altı kültür mirasını turizme kazandıracak projenin ilk etabı tamamlandı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk etabın tamamlanması nedeniyle İzmir'in Foça ilçesinde Vali Yavuz Selim Köşger ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katılımıyla program düzenlendi.
Köşger, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in su altı mirasının turizme kazandırılması ve turizmde yeni bir açılım yapılmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü ifade etti.
İzmir Körfezi ve civarının deniz altı turizmi açsından önemli zenginliklere sahip olduğunu belirten Köşger, şunları kaydetti:
"Turizmi hacimlendirmemiz, boyutlandırmamız ve 365 güne yaymamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin denizcilik tarihinde önemli işlevler görmüş olan Koca Piri Reis Gemisi bugün de önemli bir işlev gerçekleştirdi. Foça açıklarında daha önce bilinmeyen bir batık tespit edildi. Buradan 2 demir savaş topu, çeşitli amforalar ve mutfak malzemeleri çıkarıldı. İlerleyen süreçte hem burayı hem de diğer taraflardaki batıklarla ilgili çalışmalar yürütülecek. Daha sonraki aşamada İzmir'de Deniz Savaşları Müzesi oluşturulmasıyla ilgili biz de Valilik olarak katkıda bulunacağız."
- "İleri su altı teknolojileri kullanılıyor"
Prof. Dr. Nükhet Hotar da 9 ay sürecek 3 etaplı projenin ilk aşamasını tamamlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
İzmir Körfezi'nde belirlenen potansiyel alanlara yönelik çalışmalarda Birinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen 4 batığın 40 ila 70 metre derinlikte bulunduğunu bildiren Hotar, şu bilgileri verdi:
"Bu bölgeden sonra Foça ve yakın çevresinin sonar haritalaması yapıldı. Geçtiğimiz yıl Foça'da tespit edilen Osmanlı dönemi batığı üzerinde ayrıntılı bir belgeleme çalışması gerçekleştirildi. Batığa ait 2 adet demir savaş topu da çıkartıldı ve bu toplardan birisinde, '173 oɅ' işaretlerinin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca sağlam durumdaki seramik tabak, sürahi ve testiler de gün yüzüne çıkarıldı. Bölgedeki batıkların derin suda bulunmasından dolayı hocalarımız çalışmalarını çoğunlukla ileri su altı teknolojileri kullanarak yürütüyorlar. Ayrıca ROV ile stereo-fotogrametrik çalışma yapılarak da buluntuların dağılımı belirleniyor."
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