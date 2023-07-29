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        Haberler Gündem İzmir'in Menemen ilçesindeki polyester fabrikasında yangın çıktı

        İzmir'in Menemen ilçesindeki polyester fabrikasında yangın çıktı

        İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzeme üretimi yapan bir fabrikada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 19:34
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        İzmir'de polyester fabrikasında yangın
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        İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzeme üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

        Yangın saat 17.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 10002 sokakta bulunan bir fabrikada meydana geldi.

        Polyester malzeme üretimi yaptığı öğrenilen fabrikada henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangından çıkan dumanlar çevreden rahatlıkla görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        #menemen
        #haberler
        #İzmir
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