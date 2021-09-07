İzmir'in kurtuluşu havacılık gösterileriyle kutlanacak

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Havacılık Gösterileri "İzmir Airshow", 9 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi paydaşlığında düzenlenen ekinlikte, 12 farklı hava gösteri ekibi ve 50'nin üzerinde hava aracı ve pilotların katılımıyla uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında farkındalık yaratmak, çocukları ve gençleri havacılık ve uzay konularında araştırma yapmaya özendirmeyi amaçlanıyor.

Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma, Hürkuş, Gyrocopter, İzmir Havacılık Kulübü, Ege Havacılık Kulübü ve birçok sivil ve askeri aracın yer alacağı hava şovları 9 Eylül günü 16.00 - 20.00 saatleri arasında izlenebilecek.