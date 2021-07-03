Olay yerine gelen ekipler, kişinin E.C.M. (18) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı