İzmir'de ikinci orman yangını

DHA

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve 8 orman ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 7 saattir devam eden yangının sarp ve kayalık bölgede olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

Öte yandan havanın kararmasıyla birlikte sona eren havadan müdahalenin, sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.



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