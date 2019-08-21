"İzmir'in dağlarında Fenerbahçe ağaçları yeşersin"

Büyük usta Yaşar Kemal, "Bu ülkede 4 şey olmayacaksın;

Kadın - çocuk - sokak hayvanı - ağaç" diyerek ne kadar yerinde bir tespit yapmış.

Maalesef ülkemizin milli serveti; ciğerlerimiz, iklimimiz ve coğrafyamızın en önemli değeri, hayvanların evi olan ormanlarımızı kaybediyoruz. İzmir'de günlerdir süren ve 770 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanı yok eden yangın içimizi acıttı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yanan ormanlarımızın bir metrekaresini bile imara açmayacağız" açıklamasını yaptı. Orman Bakanlığı da ağaçlandırma çalışmalarına hemen başlanacağını duyurdu.

Şimdi sıra ülkenin en büyük sivil toplum örgütünde; Fenerbahçe'de...

Fenerbahçe 3 Temmuz 2011'den bu yana artık sadece bir futbol kulübü değildir. Ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Madem 770 futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı. Madem bu tip ölçeklerde futbol sahası örneklendirmeleri veriliyor o zaman bu futbol sahaları büyüklüğünün bir kısmının yeşillendirilmesi; ağaçlandırılması Fenerbahçe'ye yakışır. 2 hafta sonra milli ara var. O dönemde eğer şartlar uygun olursa, toprak buna müsaitse, Fenerbahçe Hatıra Ormanı'na milli takıma gitmeyen oyuncularıyla beraber tüm teknik ekibi ve yönetim kurulu ile ilk fidanları dikmek çok yakışır.

İzmir'in dağlarında çiçekler yeniden açacaktır. O çiçeklere gölge sağlayacak ağaçların bir kısmını dikmek de Fenerbahçe'ye yakışır. Fenerbahçe taraftarlarının da kulüpten bağımsız olarak kampanyaya katılacağını düşünüyorum.