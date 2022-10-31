DHA

İzmir'in Bergama ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bergama ilçesinde ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları görenler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.