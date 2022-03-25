Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi İzmir'de de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. İzmirli vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet İzmir iftar ve sahur vakti saatleri...





