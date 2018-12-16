İzmir İl Özel İdaresi: 1 - Yomraspor: 1 (Maç sona erdi)

Türkiye 3.Lig 1.Grup karşılaşmasında İzmir İl Özel İdaresi, Yomraspor ile karşı karşıya geldi.İzmir İl Özel İdaresi ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Fatih Gülmez, Burak Sürmeli, Hüseyin Erol, Celal Çırpanlı, Hasan Akdemir, Tugay Kırcalı, Nihat Yılmaz, Cemal Şener, Bertuğ Başdemir, Gökhan Erdöl, Berke BıyıkYomraspor takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Furkan Keleş, Mehmetcan Köse, Muhammet Mahmut Emir, Adem Gökçe, Yaşar Yılmaz, Erhan Şengül, Sinan Altınel, Zafer Ergün, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Ali Özgür Basa18. dakikada Yomraspor, Ali Özgür Basa ile skoru 0-1 yaptı. 20. dakikada Hüseyin Erol ev sahibi takımın 1-1 beraberliği yakalamasını sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Yomraspor ekibinde Zafer Ergün oyundan çıktı, Yasin Reis yerine girdi. Maç 1-1 bitti. Takımlar birer puan kazandı.428 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 2.65 oran kazandı.İzmir İl Özel İdaresi son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi almış oldu. Yomraspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik.