Karı koca çifti öldüren kaza!
İzmir'in Ödemiş ilçesine motosikletle gezmeye gelen karı-koca, geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
İzmir'de kaza, dün saat 14.30 sıralarında Bozdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli'den Ödemiş istikametine N.G (35) yönetimindeki otomobil ile Manisa'nın Salihli ilçesi istikametine seyir halinde olan Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
KARI KOCA YOLA SAVRULDULAR
İHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bayram Koçyiğit ve eşi Hülya Koçyiğit savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hülya Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Bayram Koçyiğit ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.