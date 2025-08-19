Beyin cerrahı evinde ölü bulundu!
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
İzmir'de, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görevli Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
DHA'daki habere göre sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Kaya'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otopsinin ardından Kaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.