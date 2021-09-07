İzmir açıklarında 74 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldıkları belirlenen 3 can salında bulunan toplam 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

AA'nın haberine göre; karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.