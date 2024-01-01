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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir Foça açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir Foça açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

        İzmir Foça'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 07:30 Güncelleme: 01.01.2024 - 07:30
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        Foça açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
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        İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, durdurdukları lastik bottaki 43 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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