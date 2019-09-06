06 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard, Karbil ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile yürütülen proje ile tüm ziyaretçiler İzmir Enternasyonel Fuarına ceplerindeki temassız özellikli banka veya kredi kartlarını validatörlere okutarak girebilecekler.
Her yıl ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği fuar süresince 5 ayrı giriş kapısında kurulan toplam 45 ayrı validatörlerde temassız kart kullanımı mümkün olacak. Temassız banka veya kredi kartı ile giriş yapmayı tercih eden tüm ziyaretçilerin kartlarına giriş ücreti olarak 4.5 TL yansıyacak. Uygulamayla özellikle yabancı ve başka şehirlerden gelen ziyaretçilerin giriş işlemlerinin kolaylaştırması amaçlanıyor.
Mastercard, dünyada Londra, New York, Şikago, St. Petersburg gibi metropollerde toplu taşımada kullanılan temassız kart uygulamasını Türkiye’de, Mersin, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Sivas, Marmaris ve Bodrum dahil Muğla, Bandırma, Kahramanmaraş ve son olarak Ankara olmak üzere 16 şehirde hayata geçirdi.
'LONDRA'DAKİ SİSTEMİ İZMİRLİLERLE BULUŞTURUYORUZ'
Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “Londra’da her gün 2 milyondan fazla kişinin kullandığı sistemi İzmirlilerle buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm dünyadan ziyaretçi ağırlayan bu büyük organizasyona Mastercard olarak katkı sağlamak bizim için büyük önem taşıyor” diye konuştu.
PayCore Genel Müdürü Turgut Güney ise “PayCore’un akıllı şehir ödeme yazılımları konusunda uzmanlaşmış alt şirketi Karbil olarak, bu konudaki deneyimimizi ulaşım, stadyum ve bugün hayata geçirdiğimiz fuar/organizasyon giriş uygulamaları ile daha da pekiştiriyoruz. Bu projede de Türk ve yabancı ziyaretçilerin ceplerindeki temassız kredi ve banka kartları ile saniyeler içinde ödeme yapabilmesi için tüm teknolojik altyapı tarafımızca sağlanıyor” diye konuştu.
YETERSİZ BAKİYE SİNYALİNE SON!
Dünyada Londra, New York, Şikago, St. Petersburg gibi büyük metropollerde kullanılan temassız Mastercard uygulaması Türkiye’de 2016 yılında başlatıldı. Mersin, Kocaeli, Marmaris ve Bodrum dahil Muğla, Gaziantep, Adana, Sivas, Bandırma, Kahramanmaraş ve son olarak Ankara’da hayata geçirilen uygulama vatandaşların gün içerisinde yaşadıkları “yetersiz bakiye” sorununa çözüm olarak sunuluyor.
Uygulama ile toplu taşıma kullananlar ceplerindeki temassız banka veya kredi kartıyla toplu taşıma araçlarını kullandıklarında, kart dolumu için bozuk para taşımak, kart dolum yeri bulmak veya başka bir yolcudan yardım istemek gibi durumlar yaşamazken, araca binerken yetersiz bakiye sinyali ile de karşılaşmamış oluyor.
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