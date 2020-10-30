İzmir'e yardım malzemeleri ve kurtarma ekipleri gönderildi - DÜZCE

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 3 arama kurtarma aracı, 1 mobil koordinasyon tırı, 12 personel ve 4 arama kurtarma köpeği ile 6 kişilik UMKE ekibinin 1 sahra hastanesiyle bölgeye hareket ettiğini bildirdi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli 10 itfaiye eri, 1 itfaiye aracı ile 2 arama kurtarma köpeği, destek amacıyla bölgeye gönderildi.Sakarya İHH Arama Kurtarma ekibinden oluşan 8 kişilik ekip ile 2 araç ve 12 personelden oluşan Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de yardım faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye gidiyor.
- Kocaeli
Kocaeli Sağlık Müdürlüğünce İzmir'e 1 ambulans, 2 UMKE ekibi ve personel lojistik aracı gönderildi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, İzmir'e 30 bin maske, 20 ton dezenfektan, 1 tır gıda malzemesi gönderdiklerini belirterek, "İhtiyaç dahilinde itfaiye, sağlık, arama kurtarma ve lojistik ekibimizle her türlü yardım ve desteğe hazırız." dedi.
Kocaeli AFAD tarafından 8 personelle 2 araç bölgeye sevk edildi.- BoluBolu Valisi Ahmet Ümit de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 ambulans, 3 sağlık personeli ve 9 kişiden oluşan 3 hasar tespit ekibi ile bir iş makinesinin bölgeye hareket ettiğini, 112, AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin de hazır bekletildiğini bildirdi.
- Zonguldak
Zonguldak Sağlık Müdürlüğünce, UMKE ekibi ve bir ambulans bölgeye gönderildi. Ayrıca, AFAD'dan iki araç ve 4 kişilik arama kurtarma teknisyeni ile Türk Kızılayı Zonguldak Şubesinden bir ekibin deprem bölgesine doğru yola çıktığı öğrenildi.- DüzceDüzce AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneğine (DAKE) ait 9 araç, 49 personel, Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne ait bir ambulans, 6 personelden oluşan 1 UMKE ekibi, Düzce Belediyesine ait 2 itfaiye ve 4 personel bölgeye sevk edildi.Ekiplerde 9 dalgıç bulunduğu belirtilirken, Türk Kızılayı Batı Karadeniz Lojistik Merkezinin de 1 yemek ve ikram aracını bölgeye gönderdiği bildirildi.
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