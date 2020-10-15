İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 3 kaplan yavrusu dünyaya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğduklarında ağırlıkları 1184 ile 1513 gram arasında değişen yavrular, 24 günde 3 kilograma ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin, sağlık durumları iyi olan yavruların 6 ay boyunca anne süttü ile besleneceğini, 4'üncü aydan itibaren ek gıdaya başlayacağını belirtti.
Yavruların sağlığı için ziyaretçi kabul etmediklerini, kendilerinin dahi temas etmekten kaçındıklarını belirten Afşin, "Kaplanlarımızın sayısı artıyor. Ancak burada önemli olan sayı değil. Hayvanların yaşam kalitesini yüksek tutmak. İzmir'de bu yavrularla birlikte kaplan sayımız 6 oldu. Bu da bizim için son derece ideal." ifadelerini kullandı.
Her sabah kaplan yavrularını göreceği için heyecanlandığını ifade eden Afşin, şunları kaydetti:
"Dünyaya gelen yavru kaplanlar bizi çok mutlu etti. Her sabah geldiğimde yeni yavruları göreceğim için heyecanlanıyorum. Hemen kameraları açarak anne ve yavruların ne yaptıklarını gözlemliyorum. Şila doğduğunda da büyük mutluluk duymuştum. Buradaki bütün hayvanlar bizim çocuklarımız gibi. Yavru kaplanlara önümüzdeki günlerde isim vereceğiz."
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