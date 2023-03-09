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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası çocuklara konser verdi
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, sanatçılar Tolga Taviş ile Gündüz Öğüt tarafından senfonik müziği çocuklara tanıtmak amacıyla hazırlanan müzikli masal 'Büyülü Orkestra'yı ilk kez seslendirdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konseri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek İzmir ve Manisa'ya gelen ailelerin çocukları da izledi
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası çocuklara konser verdi
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AA
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, sanatçılar Tolga Taviş ile Gündüz Öğüt tarafından senfonik müziği çocuklara tanıtmak amacıyla hazırlanan müzikli masal 'Büyülü Orkestra'yı ilk kez seslendirdi.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konseri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek İzmir ve Manisa'ya gelen ailelerin çocukları da takip etti.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Balesi'nde orkestra şefi Tolga Taviş, konser öncesi metnini keman sanatçısı Gündüz Öğüt'ün yazdığı, bestesini kendisinin yaptığı 'Büyülü Orkestra' ile çocuklara senfonik müziği tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
Eserin ilk kez seyirciyle buluştuğunu dile getiren Tolga Taviş, şunları kaydetti: 'Büyülü Orkestra', çok özgün, güzel bir masal. Hem gerçekle geçmişle ilintili hem de günümüze ve hayal dünyamıza dönük birtakım fikirleri, düşünceleri var. Bence çocuklar, bu düşünceleri en güzel içselleştiren en çabuk kavrayan seyirci grubu. Biz de 'Büyülü Orkestra' aracılığıyla çocuklara senfonik müziği, senfonik müzik aracılığıyla da vefayı, umudu, savaşmayı, hakkını aramayı ve uygar, saygılı, sevgili, nezaketli ve empati sahibi bir insan olarak yaşamayı öğretiyoruz.
HİKMET ŞİMŞEK DE ANILIYOR
Eserin anlatıcılığını da üstlenen Gündüz Öğüt ise eserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın kurucusu ve ilk şefi Hikmet Şimşek'i de andıklarını dile getirerek, şöyle konuştu: Oyunumuzun içinde hem orkestra hem de çalgıları tanıttığımız gibi aynı zamanda orkestramızın kurucusu, ilk şefi, rahmetli hocamız Hikmet Şimşek'in de anıldığı bölümler var. Çocuklarımıza onu tanıtıp anlatmak istiyoruz. Onların hayal kurmasını, sanat ve müziği hayatlarına katmasını, sevdirmeye yönelik güzel maceralı bir masal anlatacağız.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası çocuklara konser verdi - Magazin haberleri/izmir-devlet-senfoni-orkestrasi-cocuklara-konser-verdi-magazin-haberleri-3572251-magazin
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