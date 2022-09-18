Spor Toto 1.Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı ezeli rakibi Altınordu'yu tek golle mağlup ederek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Altınordu'da Kürşad Sürmeli 47. dakikada yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökhan Memişoğlu, Bersan Duran

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Mesut Emre Kesik (Dk. 75 Tarık Çamdal), Arslanagic, Emir Ortakaya, İsmail Köybaşı, Hasic (Dk. 46 Mamah), Yalçın Kayan (Dk. 75 Ali Akman), Emre Çolak (Dk. 86 Palmer), Yasin Öztekin, Tijanic, Hüsamettin Yener (Dk. 58 Kvasina)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı (Dk. 86 Rahmi Salih Kaya), Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 46 Yusuf Can Esendemir), Safa Kınalı (Dk. 51 Metehan Yılmaz), Muzaffer Kocaer (Dk. 69 Emre Oymak), Kürşad Sürmeli, Emircan Gürlük, Kubilay Aktaş, Ahmet Dereli (Dk. 69 Bertuğ Bayar)

Gol: Dk. 82 Yasin Öztekin (Penaltıdan) (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 47 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 41 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 81 Ahmet İlhan Özek (Yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Erdi Dikmen (Altınordu)​​​​