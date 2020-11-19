İzmir depreminde "online" yardımlaşma

30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye yine afetzedelerin yardımına koştu. Kısa sürede Türkiye'nin her yerinden bölgeye yardım gönderilmeye başlandı. Bu süreçte şu ana kadar 520 tır yardım İzmir'e ulaştırıldı.
İzmir Valiliği tarafından yardımların toplandığı depolar çok kısa bir sürede dolarken, depremzedelere yardım etmek isteyen gönüllüler de burada görev aldı.
Bu dönemde online alışveriş sitelerinden satın alınıp İzmir'e gönderilen yardım malzemeleri dikkati çekti.
Depremzedeler için internet üzerinden yiyecek ve giyecek alışverişi yapan yardımseverler, satın aldıkları bu ürünleri kargo aracılığıyla Konak ilçesindeki Fuar Kültürpark'a gönderdi.
Şimdiye kadar bu şekilde binden fazla vatandaşın yardımı İzmir'e ulaşmış oldu.
- "İzmir'de dayanışmanın destanını gördük"
İzmir depremi sonrası ayni yardımlar ve depo yönetiminden sorumlu koordinatör olarak atanan Kaymakam Ömer Tekeş, AA muhabirine, daha önce 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ depreminde de aynı görevi yaptığını söyledi.
Depremin ardında şimdiye kadar kendilerine 520 tır yardım malzemesinin ulaştığını belirten Tekeş, şöyle konuştu:
"İzmir depreminin ardından çok farklı bir olay yaşadık. Burada dayanışmanın destanını gördük. İzmir depremi bize sosyal dayanışma dersi verdi. İlk gün bir kargo ile yardım geldi ve şaşırdık. Görevli, alışverişin online sitelerden yapıldığını adres olarak burasının verildiğini söyledi. Çok duygulandık. Daha sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan binden fazla kişinin online alışveriş sitelerinden satın aldığı ürünler gelmeye başladı. Bu sayı giderek artıyor. Bu davranış bizi çok mutlu etti."
Tekeş, vatandaşların bu hassas davranışın yardım deposunda çalışan tüm görevlileri duygulandırdığını anlattı.
İzmir depreminin Türkiye'nin devletiyle ve milletiyle ne kadar güçlü ülke olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Tekeş, şunları kaydetti:
"4 yaşında küçük bir çocuğumuz elinde bir poşet malzemeyle 'ben bunu depremzede vatandaşlara ulaştırmak istiyorum' dedi. 80 yaşında bir amcamız arabasıyla malzeme getirerek 'ben bunu vatandaşlarımıza dağıtmak istiyorum' diye konuştu. O kadar çok şey yaşadık ki burada. Biz burada bir bütünlük ve birlik gördük. İzmir'e 81 il ve 922 ilçeden yardım malzemesi geldi. Biz kadim bir medeniyetiz. O yüzden sırtımız yere gelmiyor. Hep güçlüyüz ve kenetleniyoruz. Kriz anında öyle bir kenetleniyoruz ki dünyaya dayanışma dersi veriyoruz."
Yardımları depoya kadar getiren birçok kişinin daha sonra burada gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Tekeş, gelen malzemeleri hassasiyetle depremzedelere ulaştırdıklarını aktardı.
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