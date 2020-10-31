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İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye koşan ara kurtarma ekipleri gece gündüz demeden durmaksızın çalışıyor.

Özel eğitimli K-9 köpekleri de enkaz kurtarma çalışma birimlerine yardımcı oluyor. Köpeklerin görevi sadece insanları sağ kurtarmakla da sınırlı değil.

Ege Denizi’nde, dün saat 14.51’de merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı. Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor, enkaz altındakilerin ailelerinin de umutlu bekleyişleri devam ediyor.

BOB'UN KOKU ALMASI ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Depremde İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı’nı da çöktü. Enkazda dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yılmaz Erbek Apartmanı’nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasına K-9 köpeği ’Bob’un bir noktadan koku alması üzerine ekipler o noktada yoğunlaştı.

BOB'UN KURTARDIĞI KEDİNİN İSMİ 'UMUT' OLDU

Enkazı kazan ekipler, betonların altında tasması olan bir kediyle karşılaştı. Kedi, 29 saatin ardından ekiplerce enkazdan çıkarıldı. Tedirgin olan kedinin titrediği görüldü. Ekipler, kediye ’Umut’ ismini verdi.

K-9 İSMİ NEREDEN GELİYOR?

K-9 kalıbının kökeni, İngilizcede "köpekgil" anlamına gelen "canine" sözcüğüne dayanıyor. Günümüzde polis köpekleri memur koruma, saldırı, bomba tespiti, uyuşturucu tespiti, yiyecek tespiti ve kayıp insan tespiti ve enkaz çalışmaları gibi çok farklı görevlerde kullanılıyor.