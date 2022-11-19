Son dakika deprem haberleri dün ve bugün Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Son olarak AFAD verilerine göre bugün saat 08.17'de merkez üssü İzmir Gaziemir olan 3.1. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan geçtiğimiz gün de İzmir Buca merkezli 3.4 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı.
İzmir'in yansıra Muğla'da dün 4.1. büyüklüğünde ve Manisa Soma'da ise 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaşanan peş peşe depremler sonrası ise sosyal medyada "İzmir Deprem" başlığı günün en çok konuşulanları arasına girdi.
İşte AFAD ve Kandilli son depremler 19 Kasım listesi...
AFAD SON DEPREMLER HARİTASI:
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.19 08:17:16 38.3525 27.1737 13.1 -.- 3.3 3.1 GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.19 06:57:36 39.8453 27.9412 12.5 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-(BALIKESIR) İlksel
2022.11.19 04:11:08 37.9142 27.2237 6.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.19 03:58:17 40.9493 39.8583 10.8 -.- 1.6 -.- YOMRA (TRABZON) İlksel
2022.11.19 02:52:51 40.1205 33.3868 5.2 -.- 2.2 -.- KALECIK (ANKARA) İlksel
2022.11.19 01:58:42 37.0145 28.3880 19.4 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.19 01:28:59 39.0625 29.6522 12.8 -.- 1.4 -.- YAGMURLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.11.18 23:32:32 37.1207 28.2238 11.8 -.- 1.9 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2022.11.18 23:26:42 38.3445 27.2040 7.4 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.18 23:03:06 37.1132 28.2252 4.3 -.- 1.3 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2022.11.18 22:40:54 38.3293 27.2353 2.1 -.- 1.3 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.18 22:31:13 38.7277 43.5092 19.4 -.- 1.9 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel
2022.11.18 21:33:06 37.7287 29.7525 5.0 -.- 2.1 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2022.11.18 21:30:43 38.7405 42.5172 5.0 -.- 2.3 -.- AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.18 21:14:28 36.3535 27.9312 5.0 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.18 21:13:57 37.8375 27.1478 12.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.18 20:53:22 37.0263 28.4582 5.0 -.- 1.4 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 20:14:32 34.5737 26.6660 3.9 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.18 19:43:26 40.3497 42.1985 14.1 -.- 1.3 -.- PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2022.11.18 18:13:44 37.0750 28.3962 4.5 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 18:07:59 39.5922 39.8998 7.1 -.- 1.8 -.- DEREBUK-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2022.11.18 17:16:28 41.2958 28.2878 0.0 -.- 0.8 -.- GUMUSPINAR-CATALCA (ISTANBUL) İlksel
2022.11.18 17:13:02 37.0475 28.4428 8.6 -.- 1.9 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 17:11:14 36.5022 35.6667 16.0 -.- 2.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.18 17:10:44 37.0282 28.4290 15.7 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 17:09:57 37.0222 28.4212 7.2 -.- 2.1 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 16:49:59 37.1310 28.5025 3.9 -.- 2.1 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 16:27:18 37.2507 35.8627 25.1 -.- 1.3 -.- AKDAM-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.11.18 16:08:18 37.0357 28.4115 8.3 -.- 2.3 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 16:03:01 36.2003 33.5192 0.0 -.- 0.9 -.- KOCASLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.11.18 15:49:13 38.7322 42.5870 5.3 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.18 15:28:06 38.7667 42.2410 5.0 -.- 2.5 -.- GUZELSU-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.18 13:47:04 38.7168 43.0782 1.3 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2022.11.18 12:56:32 36.1635 33.5658 0.0 -.- 1.0 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.11.18 12:43:02 39.1007 27.6580 0.0 -.- 1.9 -.- KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.11.18 12:24:36 39.2600 27.7388 5.9 -.- 2.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2022.11.18 12:15:40 39.3748 31.5820 0.0 -.- 1.5 -.- ISTIKLALBAGI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2022.11.18 11:53:40 37.3470 37.2178 5.0 -.- 1.3 -.- BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.11.18 11:46:19 38.8392 26.4483 13.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.18 11:16:44 36.0995 29.7183 1.5 -.- 1.7 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.11.18 11:14:03 36.2160 29.6722 15.4 -.- 1.6 -.- AGULLU-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.11.18 10:18:54 36.4278 27.0680 2.7 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.18 10:06:46 37.0402 28.3698 8.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 09:50:21 37.0517 28.4255 11.4 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 09:39:25 39.9212 37.6143 1.0 -.- 2.3 -.- YAPAK-ZARA (SIVAS) İlksel
2022.11.18 09:34:48 36.5588 28.3355 39.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.18 08:50:40 37.1702 28.4375 7.2 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-(MUGLA) İlksel
2022.11.18 07:26:34 37.0823 28.4508 8.0 -.- 4.1 4.1 YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 07:00:48 38.3255 27.1522 12.2 -.- 1.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.18 05:39:33 36.4800 30.2013 11.4 -.- 2.0 -.- AKCAALAN-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2022.11.18 05:17:30 37.0175 28.4372 4.1 -.- 1.4 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 05:05:01 36.9052 28.9902 6.9 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.11.18 04:09:36 38.3570 27.1753 4.3 -.- 3.3 3.4 BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.18 03:44:08 37.5910 26.8260 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
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