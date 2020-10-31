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SON DAKİKA: İZMİR'DE DEPREM (CANLI YAYIN)

İzmir depremi Türkiye'yi yasa boğdu. Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

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Deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı, çok sayıda binada da hasar oluştuğu belirtildi.

İzmir ve çevresi dün (30 Ekim) saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıklanırken deprem 15 saniye sürdü.

İZMİR SON DURUM BİLGİSİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

İZMİR DEPREMİ SONRASI 39 CAN KAYBI, 885 YARALI

Deprem sonrasında, büyüklüğü 4´ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 658 artçı sarsıntı yaşandı.

Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edilmiş toplam 288 yatak ve battaniye sevk edildi. Ayrıca 480 adet çadır Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına kuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25'i yoğun bakımda olmak üzere 435 kişinin tedavi altında olduğunu söyledi.

İZMİR DEPREMZEDELERİ ÇADIRDA SABAHLADI

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremi yaşayan İzmirli depremzedelerden bazıları geceyi çadırlarda geçirdi.

Bayraklı ilçesinde 283 Sokak'ta yıkılan binanın olduğu bölgede yaşayan ve evlerine girmeyen vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından çadır kuruldu.

DEPREM BÖLGESİNDE GÖREVLİ PERSONEL SAYISI 6 BİN 49'A ULAŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.

Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA),11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor" denildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denildi.

Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.

Vatandaşlar panik yaşarken, İzmirliler sokaklara çıktı. Depremin ardından İzmir'in üzerinde bir toz bulutunun görüldüğü görüntüler kameralara yansıdı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DE YER ALIYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 116 personel, 11 sahil güvenlik botuyla yer aldıklarını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 sahil güvenlik helikopteri ve bir dalış timiyle iştirak edildiği kaydedildi.

İZMİR DEPREMİNDE BAYRAKLI VE BUCA'DA ÇÖKEN BİNALAR VAR

AA'nın haberine göre, İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sarsıntıyı yaşayan Teoman Cüneyt Acar, "Deprem sırasında Gaziemir'de bir marketteydim. Bütün eşyaların düşmeye başladığını gördüm. Annem evde yakalandı. Annemi sokak kapısında gördüm herkes dışarıdaydı. Artçı depremler sırasında eve girmiştim ve kolonlarda çatlaklar olduğunu da gördüm. Buca'daki arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre bazı eski binalar yıkılmış durumda. 40-45 saniye sürdü sarsıntı."

HALİM AMCA DA ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI

Enkaz altında saatlerce kalan Halim Amca da ekiplerin 7 saat boyunca titiz çalışması sonucu sağ olarak çıkarıldı. Arama kurtarma ekibinden 'Halim amca kendini bırakma, seni sağ salim kurtaracağız' diye konuşarak enkaz altındaki vatandaşımıza moral vermişti. Halim Amca sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DURUMA TAM OLARAK HAKİMİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Bakan Soylu, "İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi. Gelişmeleri takip ediyoruz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olacağız. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'e ulaştı.

2 ASKERİ HELİLKOPTER DEPREM BÖLGESİNDE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından Bakanlıkta kriz masası oluşturulduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 2 helikopterin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.

İSTANBUL'DAN İZMİR'E YARDIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem olan İzmir'e yardım ve destek personelinin yola çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya İzmir'e "İl AFAD'dan 2 araç,7 arama kurtarma personeli,2 köpek, 2 araç,70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı." dedi.

KALIN: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir" dedi

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir açıklarındaki depremle ilgili kendilerine henüz ulaşan can ve mal kaybı bilgisi bulunmadığını belirterek, "Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." dedi.

Merkezi üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Vali Köşger, şiddetli bir deprem yaşandığını belirtti.

Köşger, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili bilgi yok. Şiddetli bir deprem oldu. Kriz merkezine geçeceğiz. Gelen bilgiler neyse detaylı şekilde aktaracağız." diye konuştu.

Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

"KORKU VAR"

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zafer Akçığ, "Seferihisar açıkları gözüküyor. İlk değerlendirmelerde hata olabilir. 2005 depremlerine benzer bir deprem. Beklenen bir deprem. Korkunç bir panik havası yarattı. Bazı binalarda hasar var. Korkunç bir psikoloji var İzmir'de. Bu başlı başına deprem, bunun sönümlenmesi için bir müddet sonra en büyüklüğü 5,6'ya ulaşan artçıların oluşması mümkün. Panik olmamak gerek. 2005 depremlerini hatırlatıyor bu deprem" dedi.

TUNÇ SOYER: SABAHA KADAR ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ

Habertürk TV'ye bağlanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şöyle konuştu:

Bayraklı'da 19 enkaz binamız var. Bu enkazlardan şu ana kadar 12 cenazemizi aldık, 500 civarında yaralı vatandaşımız var. AFAD, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri ve şehir dışından birçok ekip var. Onların koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını devam ettireceğiz. Sayı konusunda henüz bilgimiz yok. Kaç kişi var bilmiyoruz. Enkaz altında kalan bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan vatandaşlarımıza hasarlı binalara girmemelerini telkin ediyoruz. Dışarıda sabahı bulacak vatandaşlarımız için çadır tedariği yapıyoruz. Çoğu yaşlı binalar. Sıvılaşma yüksek bir bölge. Somut bir şey söylemek çok mümkün değil. Daha sonra bilimsel verilerle ortaya çıkacak konular. Şu anda mümkün olduğu kadar dışarıda kalan vatandaşlarımızın konforunu sağlamaya çalışıyoruz, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarını yapıyoruz. Tüm kadrolarımızla hizmet veriyoruz. 24 saat tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız. İzmir Büyükşehir Belediyemize güvensinler. Arkadaşlarımla beraber olağanüstü çaba gösteriyoruz. Her türlü sıkıntıya derman olmaya çalışıyoruz.

JANDARMA KURTARMA EKİPLERİ ENKAZ BÖLGELERİNDE

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JOAK) emrinde görevli 132 Jandarma Arama Kurtarma personeli, enkaz bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından JOAK personeli de enkaz bölgelerine sevk edildi. Bayraklı bölgesinde 8 ayrı noktada çalışmalarını aralıksız sürdüren 132 JOAK personeline ayrıca Bornova jandarma Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli 175 jandarma komando, İl jandarma Komutanlığı emrinde görevli 391 jandarma personeli destek veriyor. Enkazlarda ayrıca 4 arama kurtarma köpeği ile 2 kadavra köpeği kullanılıyor. Öte yandan, havadan da 1 jandarma insanlı keşif uçağının çalışmalara katıldığı bildirildi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ KESİNTİLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bölgeye gelen; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı" diye konuştu.

ENKAZ ALTINDAN BİR KEDİ KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir binanın enkazının altında kalan kedinin kurtarılma görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen Bayraklı ilçesindeki bir binanın enkazının altında kalan kediyi kurtarma çabaları yer aldı.

Görüntülerde arama kurtarma personelinin kediye ulaşmak için ortaya koyduğu mücadele ve kedinin kurtarıldıktan sonraki çabası yer aldı.