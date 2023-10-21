Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. İzmir ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 21 Ekim son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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