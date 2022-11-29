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İzmir'den İstanbul'a borcunu almaya geldi, boğazından bıçaklanarak öldü

İzmir'den İstanbul'a borç verdiği parayı almaya gelen Türkmenistan uyruklu Dovron Ashyrov, korkunç bir cinayete kurban gitti. Ashyrov, çalıştığı iş yerinde tartıştığı Kemaljan Karayev tarafından boğazından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinde yakalanırken, hastaneye kaldırılan Ashyrov kurtarılamadı

Giriş: 29.11.2022 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'den borcunu almaya geldiği İstanbul'da öldürüldü
İzmir'den borcunu almaya geldiği İstanbul'da öldürüldü
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DHA

İzmir'den borç verdiği parayı almak için İstanbul'a gelen Türkmenistan uyruklu Dovron Ashyrov, boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, geçen pazar günü saat 17.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, İzmir'de yaşayan Türkmenistan uyruklu Dovron Ashyrov, borç verdiği parayı almak için Kemaljan Karayev'in İstanbul'un Fatih ilçesinde çalıştığı kuru temizleme dükkanına geldi.

MUTFAKTAKİ BIÇAKLA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

İkili konuşmak için iş yerinin mutfak katına indi. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Karayev, mutfakta bulunan bıçakla Ashyrov'u boğazından bıçakladı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde yakalarken, sağlık ekipleri ağır yaralı Ashyrov'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Ashyrov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatın kaybetti.

Esnaf Mustafa Erener, "Alacak verecek meselesiymiş sanırım. Kuru temizlemede olmuş. Yabancı uyruklularmış. Tartışma yaşamışlar. Biz de çok bir şey bilmiyoruz. Gece saatlerinde de polis ekipleri gelip inceleme yapmış" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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