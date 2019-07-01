01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere Cumhuriyet Mahallesi Çukuraltı mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ilk etapta Menderes Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bu arada rüzgarın denize doğru esmesi nedeniyle dumandan etkilenen bazı otellerin tahliye edildiği belirtildi.
"İKİ OTELİMİZDE YER ALANLARI TAHLİYE EDİYORUZ"
Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, Özdere Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Herhangi bir can kaybı gözükmemektedir. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.
Tiryaki, yaptığı açıklamada, Özdere Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde çıkan yangına birçok kurumun katılımıyla müdahale edildiğini söyledi. Yangın bölgesinde rüzgarın çok etkili olduğunu kaydeden Tiryaki, şöyle konuştu:
"Yangın kontrol altına alınmış gözüküyor. Özdere turizm bölgesi, oteller bölgesi, 5, 4 yıldızlı otellerimiz var. Buradaki yerli ve yabancı turistlerimizi bölgedeki diğer otellerimize naklettik. Herhangi bir can kaybı gözükmemektedir. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz."
Tiryaki, 2 otelde kalanların tahliye edildiğini belirterek, "Yangının çıkışı hakkında gün ağardıktan sonra gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir değerlendirme yapacağız." diye konuştu.
Cumhuriyet Mahallesi sakini Tamer Bulut da bölgede bir anda alevler çıktığını, ekiplerin kısa sürede olay yerine geldiğini ve müdahale ettiğini söyledi. Bulut, yangın nedeniyle yolların kapanmasından dolayı evlerine gidemediklerini sözlerine ekledi.
Bölgedeki otellerden birinde çalışan Kamil Tuncer ise yangın sırasında lojmanda olduğunu, tek bir kıvılcımdan çıkan yangının büyüdüğünü öğrendiklerini, daha sonra oteldeki misafirlerin başka otellere nakledildiğini belirtti.
Öte yandan yangın nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanan bölgede, yangının kontrol altına alınmasının ardından iki otel dışında tekrar elektrik verilmeye başlandı.
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