İzmir'deki yaşlı kadından dolandırdığı parayı Edirne'de çekerken yakalandı

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan H.C.S, telefonla aradığı İzmir'de yaşayan N.P'ye (80) numarasının ve hesaplarının terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

Yaşlı kadından 2 ayrı hesaba 250 bin lira gönderilmesi halinde problemin çözüleceğini ifade eden H.C.S, sözde operasyonun gizlilik içinde yürütüldüğünü aktardı.

Verdiği hesap bilgileriyle N.P'yi bankaya yönlendiren şüpheli, paranın bir an önce yatırılmasını istedi.

Hesaba paranın yatmasıyla Edirne'de bir banka şubesine gelen H.C.S, banka çalışanları ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.