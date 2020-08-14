GÜNCELLEME 2 - İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

AA

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 3 site tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, siteler önünde önlem aldı.

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde çalışmaları takip ediyor.