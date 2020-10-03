İzmir'deki tarihi Yıldız Sineması sanat merkezine dönüştürülecek

Tarihi Yıldız Sineması ve Bıçakçı Han için geliştirilen projenin tanıtımı için Yıldız Sineması'nda düzenlenen basın toplantısına CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer katıldı.
Genel Sekreter Böke, yaptığı konuşmada, bu iki tarihi yapının halkla buluşturulmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.
Parti olarak kaynakları halktan yana kullanmayı seçtiklerini, geçmişin mirasına sahip çıkan ve onu geleceğe taşıyan vizyon ve umutla haraket ettiklerini ifade eden Böke, CHP'nin halkçı anlayışını yerel iktidarlarında var ettiğini, kamu yararına projelere devam edeceklerini dile getirdi.
- Sinema müzesi olacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tarihi kervan yolu üzerinde inşa edilen Bıçakçı Han'ın 1950'li yıllara kadar kente gelen ve giden malların depolanması amacıyla kullanıldığını anlattı.
1953'te kapalı sinemaya dönüştürülen Yıldız Sineması'nın 1957 yılında yeniden inşa edildiğini ve Zeki Müren konseriyle açıldığını aktaran Soyer, halı saha, bilardo salonu ve otopark olarak kullanılan yapının kaderine terk edilmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.
Bu yapıların İzmirlilerin gönlünde derin bir yerinin bulunduğuna işaret eden Soyer, "Burayı performans sanatları için kullanmaya devam edeceğiz. Sinema, tiyatro, sahne gösterileri, konserler, sempozyumlar ve etkinlikler için kullanacağız. Sinema müzesi mutlaka yapacağız. Çalışmalar 2 yıl içinde tamamlanacak. Bıçakçı Han'ı da 2 ay içinde açacağız. Açılışı 'yılbaşı pazarı' ile yapalım istiyoruz. Girişte de vatandaşlara 'Burayı ne olarak görmek istersiniz?' diye soracağız. İzmirliler için yepyeni bir mekan olacak." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!