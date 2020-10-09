İzmir'deki St. John Kilisesi'nde ayin düzenlendi

AA

Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri tarafından düzenlenen ayini Peder Georgiy Sergeev yönetti.Hz. İsa’nın annesini emanet ettiği Aziz Yuhanna, diğer adıyla St. John Theologos için dualar ve ilahiler okunan ayine Rusya, Ukranya ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ortodokslar katıldı.Ayin sonrası Soljenitsin Rus Dil ve Kültür Derneği Başkanı Andrey Ponomarev, gazetecilere bugün kalabalık cemaat planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle katılımı kısıtlı tuttuklarını söyledi.Ponomarev, inanç turizmi potansiyelinin açığa çıkarılması konusunda Türkiye'ye destek verdiklerini de dile getirdi.