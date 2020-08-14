İzmir'deki operasyonda Lidya dönemine ait sikkeler de ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılığına yönelik Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük yakalaması olduğu belirtilen operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında daha önce tarihi eser kaçakçılığından suç kayıtları bulunan kişilere yönelik soruşturması kapsamında 7 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.Zanlıların Menemen, Turgutlu ve Salihli'deki adreslerde tarihi eser sakladığını ve yurt dışına kaçırmaya hazırlandığını belirleyen ekipler, evlere düzenledikleri operasyonda bahçeye gömülmüş ve evdeki bölmelere gizlenmiş çok sayıda tarihi eser tespit etti.Aralarında heykelcik, sikke ve çeşitli objelerin bulunduğu yaklaşık 70 bin parça eseri İzmir Müze Müdürlüğü ekibi inceledi.Eserlerin tamamının orijinal ve tarihi eser olduğunu belirleyen ekipler, özellikle tarihte paranın ilk basıldığı medeniyet olan Lidyalılar dönemine ait "elektron" adı verilen 6 sikkenin oldukça değerli olduğunu saptadı.11 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan vazonun da bulunduğu eserler arasında Helenistik, Roma ve Bizans dönemine altın, gümüş ve bronz sikkeler, altın küpe, çok sayıda heykel, yüzük, bilezik, mühür, tıbbi amaçlı kullanılan aletler, demir ve bronz heykelciklerin de bulunduğu belirlendi.Dün İzmir'in Menemen ile Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerindeki operasyonda yaklaşık 70 bin parça tarihi eser ile 70 bin dolar ve 11 bin avro ele geçirilmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!