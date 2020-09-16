İzmir'deki müze ve ören yerlerini 8 ayda 433 bin 532 ziyaretçi gezdi

AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2015 yılında alınan Efes Antik Kenti, bölgenin en çok turist çeken tarihi alanlar listesinde pandemi döneminde de yine açık ara ilk sırada yer aldı.
Nisan ve mayıs ayında tarihinin en sakin dönemlerinden birini geçiren Efes Antik Kenti'ni yaz aylarındaki hareketlilikle ziyaretçi sayısı 8 ayda 245 bin 155'e ulaştı.
Efes Ören Yeri sınırlarında bulunan Yamaç Evleri'nin ziyaretçi sayısı 13 bin 485, Efes Müzesi'nin ise 23 bin 59 oldu.
- Bergama
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2014 yılında alınan Bergama'nın en önemli alanlarından Akropol'ü 2020'nin 8 aylık döneminde 37 bin 939, Asklepion'u ise 15 bin 288 kişi gezdi.
Yine bu dönemde Bergama'nın bir başka kültürel mirası Kızıl Avlu'yu 12 bin 772, Bergama Müzesi'ni de 6 bin 940 kişi ziyaret etti.
Metropolis, Teos, Agora da İzmir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok görmek istediği kültür varlıkları arasındaki yerini korudu.
- İzmir'deki ören yerlerine 373 bin 908, müzelere 59 bin 624 ziyaretçi
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir'deki müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı, ilk 8 ayda 433 bin 532'ye ulaştı.
Agora, Efes, Saint Jean, Yamaç Evleri, Akropol, Asklepion, Bazilika, Teos, Metropolis, Klaros'un ören yerlerinin toplam ziyaretçisi 373 bin 908 oldu.
Arkeoloji, Atatürk, Tarih ve Sanat, Bergama, Efes, Çeşme, Ödemiş, Tire, Çakırağa Konağı ve Etnografya müzelerini de 59 bin 624 kişi gezdi.
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