İzmir'deki konutların yarısına yakınında deprem sigortası yok

AA muhabirinin Doğal Afet Sigortaları Kurumundan (DASK) edindiği bilgilere göre, Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Bayraklı ile Bornova ilçelerinde yıkımlara neden olan depremle sarsılan İzmir'de 1 milyonun üzerinde konut var.
Söz konusu konutlardan 635 bin 55'inin DASK Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunurken, kentte sigortalılık oranı yüzde 57 oldu.Depremin yıkıma neden olduğu Bornova'da 30 Ekim itibarıyla 50 bin 624, Bayraklı'da 38 bin 229, Seferihisar ilçesinde ise 17 bin 835 sigortalı konut yer alıyor.Bu arada, Ege Bölgesi genelinde zorunlu deprem sigortalı konut oranı yüzde 58 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir'de bulunuyor.
- 14 bin 269 hasar ihbarı yapıldı
DASK, İzmir depreminde evi hasar gören poliçe sahiplerine ödemeleri yapmaya devam ediyor. Ödemeler, öncelikle depremde yıkılan ve ağır hasar gören konutlar için gerçekleştirilmeye başlandı.DASK, zorunlu deprem sigortası poliçesi bulunan ve depremde hasar gören konutlara 6 Kasım Cuma günü itibarıyla toplam 7,1 milyon lira ödeme yaptı.DASK'ın İzmir dahil depremden etkilenen 14 ilden toplam hasar ihbarı sayısı ise 8 Kasım Pazar günü itibarıyla 14 bin 269'a ulaştı.
İlk etapta 100 hasar eksperiyle sahaya inen DASK, gelecek günlerde bu sayıyı 200'e çıkaracak. Aynı zamanda hasar tespit çalışmalarının yerinde yönetimi için İzmir'de DASK İletişim Merkezi kuruldu.Birikmiş deprem rezervi ve reasürans imkanları sayesinde 25 milyar lira olan hasar ödeme kapasitesi, kasım ayı itibarıyla 40 milyar liraya yükseltildi.
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