İzmir'deki gelinlik üreticileri salgın döneminde devlet desteğinden memnun

Sadece yurt içinden değil yurt dışından da insanların gelip alışveriş için gezdiği kentin gelinlik merkezi Mimar Kemalettin Caddesi'nin sakinleri, salgın döneminde o eski yoğun günlerine özlem duyuyor.Normalleşme sürecinde düğünlere tekrar izin verilmesiyle sektörde ağustos ayına kadar hareketlilik gözlenirken, salgın nedeniyle yurt dışına da ürün gönderemeyen sektör, bu dönemde devlet destekleriyle yaralarını sarmaya çalışıyor.- "Krizin iyi yönetilmesi bizi rahatlattı"İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Başkanı Abdullah Salkım, AA muhabirine, turizmden sonra tekstil sektörünün salgından etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirtti.Çin'de başlayan salgın nedeniyle ilk etapta talebin Türkiye'ye kaydığını belirten Salkım, "Talep kaydı ancak düğünler ertelendi. Şubat ayında ihracatımızda artış yaşandı ama Avrupa'nın da salgınla baş başa kalması ve düğünleri ertelenmesi bizi de olumsuz etkiledi." diye konuştu.Düğün sektörünün sadece gelinlikten ibaret olmadığını aktaran Salkım, yaklaşık 30 sektörün düğünlerle ilgili kazanç sağladığını vurguladı.Salgının gidişatına göre yurt dışı hazırlıklarına başlayacaklarına işaret eden Salkım, şunları kaydetti:"Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde eylül itibarıyla düğün sezonu açılacak. Bunlar 50 kişilik organizasyon şeklinde olacak. İnsanlar da mümkün mertebe düğünü erteliyor. Gelinlikçiler stoka da çalışamıyor çünkü önümüzü göremiyoruz. Devletimiz var olsun çok destek verdi, kısa çalışma ödeneğinden tutun da sigortaların, vergilerin ertelenmesine kadar. Bu krizin iyi yönetilmesi bizi rahatlattı."Sektördeki bazı firmaların üretim hattında değişikliğe gittiğine dikkati çeken Salkım, gelinlik ve abiye üreten şirketlerin maske işine girdiğini vurguladı.Avrupa'nın en büyük gelinlik üretim merkezinin İzmir olduğunu anımsatan Salkım, "Sektörde belirsizlik sürüyor. Dünyada da öyle, bu sadece bizimle ilgili bir durum değil. Bu dönemde herkes muhasebesini iyi tutmalı." değerlendirmesinde bulundu.
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