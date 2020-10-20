İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 4 sanıktan ikisi müebbet, biri 8 yıl 9 ay, biri de 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar ile avukatları ve Cumhurbaşkanlığı avukatı ile TBMM ve Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı katıldı.
Tutuklu sanık Enis Çakır duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Çakır beraat talebinde bulundu.
Tutuklu sanık Osman Sadi Sonverdi hakkındaki delillerin lehine olduğunu belirterek, "Mahrem imamlıkla suçlanmışım ama ispatlanamamış. İş hayatının doğası gereği konuştuğum kişilerin FETÖ'cü olduğunu bilmiyordum. ByLock kullandığım iddiasına ilişkin tespit ve değerlendirme tutanağında çok fazla çelişki var. Tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.
Diğer iki sanık da uzun süredir tutuklu olduklarını ifade ederek tahliye ve beraatlerini istedi.
Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti karar için ara verdi.
- İki müebbet
Kararını açıklayan heyet, sanıklar Ekrem Karakocalı ve Osman Sadi Sonverdi'nin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, yargılama sürecindeki olumlu tutum ve davranışları nedeniyle indirim yapılarak müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sonverdi'nin "Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs" suçundan beraatine hükmetti.
Sanık Mahmut Tunçkın'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
Heyet, sanık Enis Çakır'ın "Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.
- Olayın geçmişi
İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin davada 137 sanık hakkında 21 Mayıs 2018'de karar verilmişti.
Davada 145 sanığın ise dosyası ayrılmıştı. Bu sanıklardan 4'ünün de dosyalarının, "yargılamanın uzun süredir devam etmesi", "haklarındaki delillerin toplanmış olması" ve "Kovid-19 nedeniyle aksama yaşanması" yüzünden ayrılmasına karar verilmişti.
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