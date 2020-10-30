İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşımlar için soruşturma başlatılacak

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremin ardından toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret ve ayrımcılık içeren paylaşımların ve bu paylaşımı yapan hesap sahiplerinin tespiti için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.

Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.