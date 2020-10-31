Provokatif paylaşıma 2 tutuklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremiyle ilgili olarak sosyal medyada provokatif paylaşım tespit edildiğini bunlardan 37 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirtti. 10 kişinin gözaltına alındığını ifade eden İnce, 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İnce konuyla ilgili olarak sosyal medyada şu paylaşımda bulundu:

"KLAVYE DELİKANLILIĞINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor

EmniyetGM tarafından, 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 tuşu gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı

Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz....