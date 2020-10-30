İzmir'deki depremde ölenlerin sayısı 12'ye, yaralı sayısı 419'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, yaralananların sayısının ise 419'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 21'i 4 büyüklüğünün üzerinde 107 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere 12 vatandaşın hayatını kaybettiği, 419 vatandaşın yaralandığı duyurulan açıklamada, İzmir'de yıkılan ve hasar gören 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 12 bin 708 kişiye çorba dağıtımı yapıldığı kaydedildi.