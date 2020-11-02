İzmir'deki depremde can kaybı 91 oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 91 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 olmak üzere toplam 1286 artçı sarsıntı tespit edildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre depremde 91 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 839'u taburcu edildi, 155 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor.