İzmir'deki depremde can kaybı 85'e yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, cuma günü Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 1225 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774'ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."