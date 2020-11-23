İzmir'deki deprem sonrası ağır hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Depremde en fazla hasarın görüldüğü Bayraklı ilçesinde, ağır hasarlı binalarda inceleme yapan ekipler, yıkım kararı alınan 8 katlı bir binanın üçüncü katından kedi sesi geldiğini duydu.

Balkona çıkan kedinin mahsur kaldığını gören ekipler, jandarmaya haber verdi.

Dış kapısı jandarma tarafından açılan apartmana giren ekipteki bir görevli, kediyi bulunduğu daireden çıkardı.

Beslenerek veteriner kliniğine götürülen kedinin gebe olduğu tespit edildi.